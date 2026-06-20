◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）＝２０日、栗東トレセン２勝クラスから連勝中のカズミクラーシュ（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父モーリス）はフラットワーク（準備運動）で体をほぐしてから坂路へ。力強い脚取りで登坂した。吉岡調教師は「いい意味で変わりません。以前は脚元が弱くて連戦できなかったので、変わらず動けているのが一番です」とうなずく。３歳時のニュージーランド