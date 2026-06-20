静岡市駿河区にある「駿府の工房 匠宿」では「模型の裏側展」が開かれています。プラモデルができるまでの工程などを体験できる「模型の裏側展」。20日のオープニングセレモニーには難波市長も参加しテープカットが行われました。模型が作られるまでの各工程が紹介され、地元の模型メーカーの協力による設計資料なども展示されているほか、実際の製作現場の映像が上映されるブースもあり工場