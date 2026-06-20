◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・宗佑磨内野手が「５番・三塁」で先発したが、４回の守備からベンチへと退いた。球団によると、下半身の違和感を訴えたため、大事をとって交代したという。岸田監督は「ちょっと下半身のコンディション不良といいますか。大事を取って。（試合中に）検査に行っているので、それ次第ですね」と説明した。プロ１２年目の今季は、正三塁手として６２試