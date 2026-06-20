大相撲・高砂部屋の力士たちが、富士宮市で合宿を行うことから19日富士宮市長を訪問しました。富士宮市役所を訪れたのは、高砂部屋の高砂親方と、前頭・朝白龍をはじめとする力士や行司など30人あまりです。高砂部屋は2023年から富士宮市で合宿を行っていて、ことしで4年目となり、須藤市長からは歓迎の言葉が伝えられると、高砂親方からは、意気込みが語られました。（高砂親方）「みんな（富士宮の方）の期待に応えられるように