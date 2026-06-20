◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が７年連続７度目のシーズン２０セーブ（Ｓ）に到達した。ＮＰＢの外国人選手で７年連続は初の快挙。クルーン（横・巨＝０５〜１０年）を超え「そういう記録を達成できるというのは、この日本という世界の中でも本当に素晴らしいリーグに来られたから。こういうチャンスをくれた神様に感謝したいし、今までやってきた自分