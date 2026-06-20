昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、オリジナルのワールドカップ日本代表ユニフォーム姿を投稿した。２０日に自身のインスタグラムを更新した紀平は、「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました」と、興奮冷めやらぬ様子で投稿。背中に「ＲＩＫＡ」と名前を入れてもらったことにも触れ、「アディダスアスリートとして、このような素敵なプレゼントをい