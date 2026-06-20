サッカー元日本代表GKの権田修一（37）が20日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。サッカー日本代表の森保一監督（57）の人となりについて語った。番組では、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について特集。試合前に選手が円陣を組み、森保監督やキャプテンの板倉滉選手が熱い言葉で檄を飛ばしたことについても取り上げた。森保監督が、試合前の国歌斉唱