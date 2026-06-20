ボートレース多摩川の「第10回auじぶん銀行賞」の4日目が、20日に行われた。板橋侑我（30＝静岡）が6Rを4コースから展開を突いて差し切り勝ち。11Rはインから逃げて2連勝で予選を締めた。「4日目はいい仕上がりで行けました。レースがしっかりできるし、悪いところがない普通ですね。少し回り過ぎていたけど、昨日まで重かったのが回り過ぎと感じられるようになったのは悪くない。2コース向きの足ではあります」と上昇ムード。