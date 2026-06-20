元モーニング娘。の後藤真希（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分）に出演。歌手鈴木亜美（44）との“ライバル関係”について語った。後藤は1998年、「ASAYAN」（テレビ東京系）で実施された、モーニング娘。の「第2回追加オーディション」に合格して3期メンバーに。一方、鈴木は99年に同番組で行われた「ヴォーカリストオーディション」で1位となり、小室哲哉のプロデュースで歌手デビューした。デビューの時