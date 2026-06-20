◇パ・リーグ日本ハム７―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハムが10失点でソフトバンクに今季9敗目を喫した。先発・孫易磊（スンイーレイ）が5回途中5失点。2番手の菊地もいきなり3ランを浴びるなど失点し、3番手の山本も近藤に3ランを浴びるなど4失点した。打線は6点を追う5回に代打・吉田の1号2ラン、清宮幸の適時打などで一時3点差まで迫ったが、なお1死満塁のチャンスで万波が空振り三振、野村が一ゴ