＜第35回日本映画プロフェッショナル大賞＞◇20日◇テアトル新宿毎熊克哉（39）が、作品賞を受賞した「『桐島です』」で、主演男優賞を受賞した。壇上で、高橋伴明監督（77）と、25年2月に74歳で亡くなった所属事務所・アルファエージェンシーの社長・万代博実さんに感謝。「これからも、あなた頑張りなさいよ、という意味で受け取ります」と感慨深げに語った。毎熊は、高橋監督の08年「禅ZEN」にエキストラとして参加しており「