ABEMAの西澤由夏アナウンサーが20日、自身のインスタグラムを更新。出演したABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜後10：00）内で“結婚成立”した経営者・きょうすけとの2ショットを公開し、真剣交際中であることを明かした。【写真】ウエディングドレス姿が美しい！西澤由夏アナウンサー西澤アナは「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、有