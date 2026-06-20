◇プロ野球セ・リーグ広島8−6ヤクルト(20日、神宮球場)広島がヤクルトに7回途中、降雨コールドにより勝利しました。広島は両チーム無失点で迎えた2回、2アウトから2者連続のヒットで1塁3塁の好機をつかむと、勝田成選手のショートへのタイムリー内野安打で1点を先制します。しかしその裏、先発の森下暢仁投手がフォアボールでランナーを許すと古賀優大選手にタイムリーを浴び同点。3回には増田珠選手にソロホームランを打たれ勝