◇パ・リーグソフトバンク10―7日本ハム（2026年6月20日エスコンF）ソフトバンクが13安打10得点で乱打戦を制した。「3番・左翼」で先発の近藤健介外野手（32）が14号3ラン、15号3ランの2打席連発で本塁打争いリーグ単独2位に浮上。今季最多の1試合7打点で、こちらも「49」と伸ばし、リーグトップの同僚・栗原に3打点差に迫った。先発のスチュワート・ジュニアは5回途中3失点。2番手で登板した津森がこの回を無失点で切