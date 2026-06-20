お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が、21日放送のTBS系『バナナマンのせっかくグルメ！！』3時間SPに初登場。愛媛県宇和島市にグルメ探しへ向かい、街の人々から「本物!?」と疑われるなどたくさんの見どころを作った。【画像】街の人が驚き…“貴重な”岡村隆史のロケシーン初参戦の岡村は「人見知りだから（せっかくグルメのロケは）苦手」とこぼしていたが、いざ始まると街の人と軽妙なやりとりを繰り広げる。地元の