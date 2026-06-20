お笑いコンビ、ドランクドラゴン鈴木拓（50）が20日、サンドウィッチマンがパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。中高の同級生のさかなクンについて語った。鈴木は「一番すごいのが、中学のときに近所でカブトガニが捕れたの。カブトガニ捕れるのが珍しいって言って、近所の漁師さんがどうしようかと。中学校とかに展示して子どもたちに珍しいも