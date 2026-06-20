人気アニメ「鬼滅の刃」の声優を起用した、防犯のための音声メッセージが公開されました。きょう警視庁が公開したのは、声優の下野紘さんを起用した防犯音声メッセージで、本人はパネルでの登場となりましたが、その公開イベントが行われました。下野紘さん 防犯音声メッセージ「警察をかたる詐欺の電話が急増しています。知らない電話には出ないことが大切です」音声メッセージは、特殊詐欺や客引きなどの被害に遭わないよう