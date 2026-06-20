5回広島無死一塁、代打小園が右越え2ランを放つ＝神宮七回表無死で降雨コールドゲームとなり、広島が勝った。1―4の五回に代打小園の2ランなどで3点を奪い、同点。六回には菊池、ファビアンの連続適時打で4点を勝ち越した。五回を抑えた辻がプロ初勝利。ヤクルトは首位転落。