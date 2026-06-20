俳優・田中麗奈と古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）が、7月2日から放送される。それに先立って、オリコンニュースでは、本作で夫婦役を務めるW主演の田中＆古川へのインタビューを実施し、作品への思いや互いの印象を聞いた。【別カット】美しい…”初タッグ”夫婦役を演じる田中麗奈＆古川雄大本作は、予測不能な展開で