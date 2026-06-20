JR東日本によりますと、きょう（20日）午後5時前、湘南新宿ラインの池袋駅と赤羽駅との間で、倒れてきた木が走行中の電車に接触したということです。JR東日本によりますと、けが人はいないということです。この影響で湘南新宿ラインは、▼新宿駅ー高崎駅間と▼新宿駅ー宇都宮駅間で運転を見合わせていて、運転再開は午後6時ごろを見込んでいるということです。