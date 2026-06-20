“永遠のアイドル”歌手の田原俊彦（65）が20日、東京・豊洲PITで、82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベント「TOSHIHIKO TAHARAニューシングル・リリース・パーティ2026」を行った。会場を埋め尽くしたファンに1曲目で新曲を披露。「元気ですか！」と呼びかけると、「雨降りすぎ！」と絶叫。「でも、こうしてこの日を迎えられてうれしいです」とファンに感謝した。立っていたファンに「座って」と促し実際に座ると