「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）広島・辰見が七回の攻撃で二盗を試みヘッドスライディングした際に左膝を痛めて負傷交代した。七回の攻撃が始まる前にこの日３度目の降雨中断。２８分間の中断を経て試合が再開した。先頭のモンテロが右前打で出塁し、辰見は代走で出場。次打者・石原の３球目に盗塁を試み、二塁へヘッドスライディングしたが、ぬかるんだグラウンドに足を打ちつけたのか、二塁上で