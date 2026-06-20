“永遠のアイドル”歌手の田原俊彦（65）が20日、東京・豊洲PITで、82枚目シングル「ナニコレ最高!!!」リリース記念イベント「TOSHIHIKO TAHARAニューシングル・リリース・パーティ2026」を行った。イベント前に取材に応じ、「明日がデビュー日。明日から47年目に突入します」とし、新曲について「今年も大暴れしようよというコンセプト」とし、「サウンド的にはファンキーでノリノリなジェームス・ブラウンを意識して、歌詞的には