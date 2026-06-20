きょう（20日）午後4時40分ごろ、JR姫新線の久世駅と中国勝山駅の間を走行していた津山駅発、新見駅行きの下り普通列車の運転士が線路内に倒木を見つけましたが、接触し行き過ぎて停車しました。倒木の撤去作業を行うため、姫新線は津山駅と中国勝山駅の間で午後4時40分から運転を見合わせています。（20日午後5時30分現在） 乗客7人にけがはなかったということです。