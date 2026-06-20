プロ野球・ヤクルトで活躍した青木宣親氏（現ＧＭ）の妻で、元テレビ東京アナウンサーの青木佐知さんが、息子の誕生日を報告した。青木は２０日までに自身のインスタグラムで「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＪｒ．」と記し、「＃髪型リスペクト」とハッシュタグをつけ青木氏とおそろいの髪形にした息子の２ショット、自身と顔を寄せ合う２ショットなどをアップ。「すっかり成長してしまって、身長もう数か月で抜かれてしま