ドジャース・大谷翔平投手が日本時間２０日、自身のインスタグラムで真美子夫人が第２子を無事出産したことを発表した。水色のおくるみに包まれた赤ちゃんが、ブルーのデコピンプリントのＴシャツを着ている写真と共に、誕生について書かれた文章をアップ。「私たちは再び、この素晴らしい日を一緒に人生の中で迎えられたことに、この上ない喜びを感じています」「無事に生まれてきてくれてありがとう」など英語で喜びのコメント