◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）前日最終オッズがＪＲＡから６月２０日、発表された。単勝１番人気は昨年のフローラＳ２着馬で、前走が東風Ｓを制した（６）ヴァルキリーバース（牝４歳、美浦・田中博康厩舎、父エピファネイア）で３・０倍の支持を集めた。２番人気は前走の福島牝馬Ｓで鮮やかに重賞２勝目を手にした（１２）コガネノソラ（牝５歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父ゴールド