◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 10-7 日本ハム(20日、エスコンフィールドHOKKAIDO)点の取り合いとなったこの試合。日本ハムが大量ビハインドから反撃見せるも敗れました。日本ハムの先発は孫 易磊投手。初回の先頭から連打を浴びると、ゴロとエラーの間に2点の先取を許します。さらに3回には正木智也選手のソロホームランを被弾。5回には孫投手がヒットと四球でランナーを背負い、2番手・菊地大稀投手にスイッチするも、近藤健