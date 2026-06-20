◆パ・リーグロッテ―楽天（２０日・ＺＯＺＯマリン）＝雨天中止＝ロッテは２０日、午後６時試合開始予定だった楽天戦（ＺＯＺＯ）の雨天中止を発表した。試合中止は今季３度目。２１日の同戦にスライド先発する小島和哉投手（２９）は室内練習場で汗を流した。同日は北中米Ｗ杯の１次リーグ、日本―チュニジア戦（日本時間２１日午後１時開始）が予定されている。サッカー好きの小島だが、楽天戦は午後５時試合開始予定とあ