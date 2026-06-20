「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）広島が連敗を「２」で止めた。神宮では今季４戦目で初勝利。七回表無死二塁で降雨コールドとなった。試合前から降りしきる雨の中、乱打戦を制して勝利をもぎ取った。二回にドラフト３位・勝田（近大）の適時内野安打で先制。３点を追う五回は代打・小園の１号２ランとファビアンの中犠飛で試合を振り出しに戻した。４−４の六回には、１死満塁から菊池の２点適時