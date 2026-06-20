ヤクルトは２０日、内山壮真内野手の出場選手登録を抹消した。内山は１９日の広島戦（神宮）の５回２死、二遊間寄りに飛んだゴロをダイビングキャッチした際、左肩を痛めて途中交代。２０日に医療機関で診察を受け「左肩関節脱臼」と診断された。池山監督は２０日の試合前、内山の症状について「前回も脱臼して復帰まで７日間かかって、しばらく動けなかった」と語っていた。