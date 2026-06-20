１９日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に俳優の本木雅弘（６０）が出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（５０）との夫婦げんかについて語った。ミュージシャンの内田裕也さんと、女優の樹木希林さんの長女である也哉子さんについて本木は「希林さんのまっとうさと、裕也さんの破天荒なところ、２人のマグマをぐぐぐっとされているので、表向きはやわらかいですけど、許せないことへの爆発力がす