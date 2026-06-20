「プロレス・スターダム」（２０日、代々木第二体育館）フワちゃんが８人タッグで躍動した。葉月、安納サオリ、なつぽいと組み、極悪軍団ヘイトのフキゲンです★＆稲葉あずさ＆琉悪夏＆刀羅ナツコ組と対戦した。先発すると「クソばばあ」と息巻く稲葉からキックを浴び、刀羅のボディープレスではもん絶。琉悪夏の顔面かきむしり攻撃にも苦しんだ。極悪軍団の洗礼を浴びたが、コーナーポストからのミサイルキックで琉悪夏に反