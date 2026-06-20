電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。前編に続き、「食事記事作成支援」と書かれた謎仕事の体験談をお伝えする。（ライターみやーんZZ）>>前編『このバイト、何かがおかしい…40代タイミーおじさんが感じた「スキマバイトの闇」』から読む募集には「飲食代全額支給」とあったけ