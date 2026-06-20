◆パ・リーグ日本ハム７―１０ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）日本ハムは投手陣が踏ん張れず、連勝はならなかった。先発・孫易磊（スン・イーレイ）投手は初回、正木、柳町の連打から内野ゴロと捕逸の間に２失点。３回には正木に左越え７号ソロを許し、リードを広げられた。さらに５回、先頭の正木にまたも左前打で出塁されると、柳町に四球を与えたところで降板。２番手・菊地が、続く近藤の初球に右越え１４