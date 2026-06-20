Ｃ・ルメール騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、今週の騎乗を終えて来週から夏休みに入ることを２０日、東京競馬場で明かした。例年、夏に１カ月程度の休養を取っており、「休みは毎年必要ですね。家族とヨーロッパをツアーします。海外のレースにも乗る予定があります」と説明した。７月２５日にはマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）とのコンビで、キングジョージ（英アスコット）に騎乗予定。国内では８月２２、２３