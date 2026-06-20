森保一監督は2022年W杯第1戦のドイツ戦、そしてスペイン戦でも明采配を振るった。試合中の大胆な変更で、勝利を引き寄せてきた。26年W杯に臨んで、なおも進化を続ける森保ジャパンの戦術とマネジメントの変化を読み解く。※本稿は、スポーツライターの木崎伸也『世界一やさしいサッカーの見方 40個のポイントで試合が劇的におもしろくなる』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。ドイツ戦での逆転劇を生んだ後半に森保