◆パ・リーグ日本ハム７−１０ソフトバンク（２０日・エスコンフィールド）ソフトバンクは１回に２点を先制。３回に正木の７号ソロ、５回に近藤の１４号３ランでリードを６点に広げた。５回裏に先発のスチュワートが乱れて３点を失ったが、６回に柳町の適時二塁打と、近藤の２打席連続の１５号３ランで突き放した。「自分の打撃にしっかり集中できた結果だと思います」と、近藤は自身初の１試合７打点の大暴れだった。１９日