ヤクルトは２０日、内山壮真内野手が医療機関を受診し「左肩関節脱臼」と診断されたと発表した。内山は１９日の広島戦（神宮）の五回２死、二遊間への鋭いゴロにダイビングキャッチ。その際にグラウンドに体を激しく打ち付けた。一塁へ送球してアウトにしたが、直後に左肩付近を抑えて倒れこみ、負傷交代した。この日、出場選手登録を抹消された。