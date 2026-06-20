福岡市で開かれた食品公害「カネミ油症」を巡る3者協議＝20日午前1968年に西日本一帯で発生した食品公害「カネミ油症」で、被害者団体と国、原因企業のカネミ倉庫（北九州市）による3者協議が20日、福岡市で開かれた。物価高騰などを踏まえ、同社が認定患者に支給する年5万円の支援金を年6万円に引き上げることで合意した。被害者側が増額を求めていた。次回支給分から国負担分を含めた総額は年計25万円となる。支援金は2012年