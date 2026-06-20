◇第97回都市対抗野球大会東北地区2次予選第2代表決定トーナメント1回戦TDK11―1エフコムBC（2026年6月20日県営あづま）2年連続の都市対抗出場を狙うTDKが大勝し、第2代表決定トーナメント2回戦に駒を進めた。「1番・DH」の青木龍成外野手（29）が2安打4打点。10安打11得点の打線をけん引した。「イケイケの感じだったので流れに身を任せて打ちました。今年はあまり流し打ちがなかったので、調子はいいのだと思います」