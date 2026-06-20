ドジャースの大谷翔平投手が１９日（日本時間２０日）、第２子誕生を発表した。自身のインスタグラムで公表となったが、フォロワー数１０００万人超を抱えるスーパーアスリートのもとには異次元の祝福コメントが届いた。大谷が発表したのは日本時間の午後４時２５分だった。そこから祝福コメントが相次ぎ、１時間で６０００超の祝福コメントが殺到した。コメント欄ではドジャース公式が「ＣｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓＳ