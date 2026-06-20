気象台は20日、北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。県内は、あすにかけて激しい雨が降るところもある見込みです。新潟地方気象台は、20日に北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より9日遅く、去年より29日遅くなりました。兼六園では、時折強い雨の降るなか観光客らは傘を差しながら散策していました。また、県内は、21日にかけて激しい雨が降る見込みです。予想される24時間雨量は、あす夕方6時ま