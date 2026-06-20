金沢城復元工事の総仕上げともいえる二の丸御殿の復元工事。その現場が特別に公開されました。金沢城の中央に位置し、明治時代に焼失した「二の丸御殿」は城内最大の建物です。このうち、儀礼や政務の場であった「表向」の一部、およそ800平方メートルで第1期として復元整備が進められていて、進捗状況を知ってもらおうと、特別に現場が公開されました。天候に左右されずに工事が進められるよう、整備された「素屋根」のほか