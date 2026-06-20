奇岩の周囲に広がる美しいオーシャンビュー「万座毛」どこまでも広がる青い海に目を奪われる刻々と変化する空と奇岩のシルエットが美しい東シナ海に面した断崖絶壁で海面からの高さは約20m。約300mの遊歩道を進んだ先にあるゾウの鼻に似た奇岩が有名で、奇岩をバックに記念撮影を楽しむ人の姿が多いです。 荒波が打ち付ける断崖と雄大な海が目の前に「残波岬公園」夕日によって浮かび上がる灯台のシルエットが幻想的展望所からは断