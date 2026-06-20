IVEのイソが、ドン・キホーテでショッピングを楽しんだ。イソは最近、自身のインスタグラムを更新し、「ショッピングはいつも楽しい」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。【写真】イソ、ドン・キホーテでサンリオグッズを爆買い?!公開された写真には、日本のドン・キホーテを訪れたイソの姿が収められている。買い物かごには、サンリオキャラクターグッズをはじめとするさまざまな商品が入っており、嬉しそうな表情でシ