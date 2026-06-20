漫画『今夜もひとりですが何か？』の作者、いくえみ綾さんにインタビュー。コミックスになるなんて大丈夫かなあ…と少し不安でした『潔く柔く（きよくやわく）』に出てくるたこ焼きや鍋、『あなたのことはそれほど』のカルボナーラ、『G線上のあなたと私』の回転寿司…等々、手がけた作品中でも、登場人物たちはよく飲み食べ、それが心象風景として読み手の心を掴む。そんな食事シーンを描く名手の食生活、気にならないはずがない