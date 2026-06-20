玉野光南 3年／山田夢叶 選手2026年5月 中国高校陸上競技大会が20日、維新みらいふスタジアム（山口市）で行われました。岡山県勢では、男子5000ｍでキプロブ ケンボイ選手（倉敷3年）、男子400ｍハードルで福田明人選手（岡山操山3年）が優勝しました。 男子100ｍで、岡山県高校総体記録を持つ山田夢叶選手（玉野光南3年）は2位でした。