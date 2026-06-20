昨年度、県内で放送された優れたCM作品を決める静岡県CMグランプリの受賞作品が発表されました。30回目となる「静岡県CMグランプリ」は県広告協会がCMの制作技術や広告倫理の意識の向上を目的に行っているものです。昨年度テレビ・ラジオの民放各社で初放送されたものが対象で今回は応募のあった82のCMが審査されました。最優秀賞はテレビ部門で、「ミホミ」の商品CMこっこもってこ売店篇・エスカレーター篇ラジオ部門