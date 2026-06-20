気象庁はきょう午前、北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。富山県内は、あす明け方にかけて激しい雨の降る所がありそうです。きょうの県内は午後から本降りの雨となりました。新潟地方気象台は午前11時、北陸地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。去年より29日遅く、平年より9日遅い梅雨入りです。県内はあす明け方にかけ大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降る所がある見込みです。気象台は、